فرنسا ترصد 20262 إصابة بكورونا قبل يوم من بدء التطعيم

عربي ودولي

ع+ ع-

أظهرت بيانات مصالح الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، رصد 20262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد قبل يوم من انطلاق حملة تطعيم شاملة ضد الوباء.

وأحصت وزارة الصحة 159 وفاة جديدة في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع، بذلك، عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 إلى مليونين و547771 حالة. بينما وصل عدد الوفيات إلى 62427 وهو سابع أكبر عدد في العالم.

وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وفرضت الحكومة الفرنسية إجراءات إغلاق وحظر تجول من أجل كبح تفشي الجائحة التي خلفت تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

وتبدأ فرنسا، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، حملة تطعيم شاملة بعد غد الأحد.

وقال وزير الصحة أولفييه فيران، إن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم للمسنين المقيمين في دور الرعاية ومن يعملون معهم. كما ستكون الطواقم الطبية ومن يعانون من أمراض مزمنة أول من يتلقى التطعيم.



