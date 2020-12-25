رئيس وزراء اليابان السابق آبي ينجو من اتهام بالفساد

سيف اليزيد - قدم رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، الاعتذار إلى نواب البرلمان عن تنظيم مآدب ممولة حكومياً دعى إليها مناصروه.

يأتي الاعتذار بعد يوم على إعلان الادعاء العام عدم نيته توجيه اتهام إلى آبي في هذه القضية.

ونفى آبي، الذي قضى أطول مدة على رأس الحكومة في اليابان، ارتكاب أي مخالفات، لكنه اعترف بأنه أدلى بتصريحات أمام البرلمان تبين فيما بعد أنها غير صحيحة.

وقال آبي للنواب "تبين أني أعطيت إيضاحات خاطئة ومخالفة للوقائع"، مضيفا "على الرغم من عدم معرفتي بذلك، إلا أني أشعر بمسؤولية أخلاقية. أنا نادم بشدة على ذلك وأتقدم باعتذاري لرفاقي النواب".

وتتمحور القضية حول إقامة مآدب خلال "مهرجان تفتح أزهار الكرز" الذي تدعمه الحكومة، وقد دعي إليها أنصار آبي وأنفق مكتبه عليها أكثر من 8 ملايين ين (76 ألف دولار أميركي) خلال خمس سنوات حتى 2019، دون إن يبلغ عن هذه النفقات وفق القانون.

وكان آبي قد نفى، في السابق، أن يكون مكتبه قد دفع تكاليف مآدب العشاء.