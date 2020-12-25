النمسا تقرر إغلاقاً ثالثاً بسبب تفشي فيروس كورونا

سيف اليزيد - فرضت السلطات النمساوية الإغلاق الاقتصادي الثالث اعتبارا من يوم غد السبت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويستمر الإغلاق، الذي يطال العديد من المتاجر، مدة ثلاثة أسابيع.

وفضلا عن ذلك، تطبق السلطات قيود الاتصال والخروج حتى منتصف يناير المقبل على أقل تقدير.

وتسعى السلطات الحكومية بهذا الإجراء إلى مزيد من الحد من انتشار الفيروس.

كانت الحياة العامة أغلقت مؤخرا في منتصف نوفمبر الماضي حتى أوائل ديسمبر الجاري.

انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ ذلك الحين بشكل كبير.

وسجلت الإحصاءات، خلال الأيام السبعة الماضية، حوالي 160 إصابة بالعدوى لكل 100 ألف نسمة في النمسا.

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