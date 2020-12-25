إيطاليا تواصل تسجيل مستوى مرتفع من إصابات كورونا

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قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت، اليوم الجمعة، 19037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما بدأت شحنات من اللقاح تصل البلاد.

ويمثل هذا الرقم زيادة عن عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق والتي بلغت 18040. وارتفع إجمالي عدد حالات العدوى في البلاد إلى 2.02 مليون.

كما أحصت السلطات الصحية 459 وفاة جديدة، اليوم الجمعة، جراء الإصابة بالفيروس.

وأصبحت إيطاليا، أمس الخميس، ثامن بلد في العالم يتخطى حاجز مليوني إصابة مسجلة رسميا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، وهي أول بلد بغرب أوروبا يضربه الوباء، 71359 وفاة منذ ظهور الجائحة في 21 فبراير وذلك في أكبر عدد بأوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.

وتعيش إيطاليا خطرا للتجول وإجراءات تحد من التنقل وتفرض إغلاقا عاما للمحلات والمقاهي والمطاعم في محاولة لمنع تفشي المرض في هذه الفترة التي تشهد في العادة تجمعات عائلية كبيرة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

تأتي الزيادة في إصابات كورونا في الوقت الذي أكدت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الدفعة الأولى من لقاح ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، وصلت إلى إيطاليا قادمة من بلجيكا حيث يصنع الدواء الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك".

وتعتزم إيطاليا البدء في حملة التطعيم، بعد غد الأحد، في العاصمة روما حيث سيكون موظفو الرعاية الصحية، الذين يتعرضون للفيروس والأكثر عرضة للمخاطر، أول من يتلقى اللقاح.

وتتوقع حملة التطعيم في إيطاليا إعطاء المزيد من اللقاحات في يناير المقبل.

وتساعد القوات المسلحة الإيطالية في توزيع اللقاح من خلال العديد من الطائرات والمروحيات والمركبات، طبقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع، في وقت سابق هذا الأسبوع.