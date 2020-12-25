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محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، اليوم الجمعة، أن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تلقى «الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد - 19)».
وقالت الوكالة إن ذلك يأتي «ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة». 
ونشرت الوكالة، على حسابها على موقع «تويتر»، صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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