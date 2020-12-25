انفجار بسيارة مفخخة يهز مدينة ناشفيل الأمريكية والشرطة تصفه بـ "العمل متعمد" 

اهتزت مدينة ناشفيل، الواقعة في ولاية تينيسي الأمريكية، صباح الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، على وقع انفجار ضخم، وقالت إدارة شرطة مترو ناشفيل (MNPD) إنه كان نتيجة لانفجار سيارة مفخخة، في وسط حيٍّ مكتظ بالسكان وسط المدينة، فيما لم يتم بعدُ تحديد ملابسات الحادث.



وحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية فإن إدارة الشرطة في هذه الولاية أكدت في مؤتمر صحفي عقدته بالمناسبة أنها تعتقد أن هذا الانفجار، الذي وقع الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، كان "عملاً متعمَّداً"، مشددة على أن الشرطة وقبل لحظات قليلة من الانفجار توصلت لمجموعة من البلاغات التي أشارت إلى وجود سيارة مشبوهة.

وحسب المصادر نفسها، فإنه "تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، لكن المسؤولين يقولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي من الإصابات خطيرة".

فيما طلب رجال الإطفاء في مدينة ناشفيل من كل شخص في المنطقة التحرك بعيداً عن بنايتين على الأقل، بسبب مخاوف بشأن أي انفجارات أخرى محتملة، كما قامت الشرطة بإغلاق العديد من البنايات.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل عدد من رواده صوراً وأشرطة تُظهر تصاعُد دخان كثير من مكان الانفجار، وهو الانفجار الذي خلَّف أضراراً جسيمة على عدد من البيانات وفي كل أرجاء المنطقة.

كما أظهرت الأشرطة المتداولة حالة الذعر والخوف الذي بثها الانفجار في نفوس السكان، إذ تعالت الصيحات والصراخ في المكان.

من جهته، قال WeGo Transit، نظام النقل العام في المدينة، إن عملياته لم تتأثر بالانفجار. كما ستساعد WeGo في تطهير المنطقة باستخدام الحافلات لإخراج الناس في المنطقة من الطقس البارد.

المصدر: وكالات