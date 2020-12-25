الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلن مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغي، عن أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 8 دول في أوروبا، داعيا إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وأوضح أنه “رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01. تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي، والمنظمة تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة”.

وأعلن عن أنه “يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر”، مشددا على أن “إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها”.

يذكر أن علماء أطلقوا تحذيرات محددة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، وأكدوا أنها تنتشر بمعدل وسطي، بنسبة 56 بالمئة أكثر من النسخة الأولى.

ووفق دراسة نشرتها، الأربعاء، كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون، الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن، إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.