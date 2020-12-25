يوسفية برشيد “يفشل” في تحقيق الفوز منذ انطلاق البطولة

انتهت مباراة المغرب التطواني ويوسفية برشيد بالتعادل من دون أهداف، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات البطولة الاحترافية.

وفشل ممثل مدينة برشيد في تحقيق نتيجة الفوز منذ انطلاق منافسات النسخة الحالية للبطولة الاحترافة، بعد 4 تعادلات وهزيمة واحدة، في وقت رفع فيه الفريق التطواني رصيده من النقاط الی 6 جعلته يحتل المركز الثامن مٶقتا.

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