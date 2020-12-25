النجم ميتر جيمس يعترف: انضممت سابقا إلى جماعة جندت مقاتلين في العراق

اعترف مغني الراب الفرنسي، ميتر جيمس، بانضمامه، سابقا، إلى جماعة جندت مقاتلين في العراق، ثم تركها، لاحقا.
وكشف مغني الراب الفرنسي، المستقر في مراكش، جزء من ماضيه، خلال الوثائقي، التي تتيح عنه منصة نيتفليكس، وقال إنه انضم إلى جماعة قبل خمسة عشر سنة، اكتشف، لاحقا، أنها تجند مقاتلين.
وروى ميتر جيمس أنه اعتنق الإسلام، عام 2004، وهو ما دفعه إلى ترك تدخين الحشيش، وشرب الخمر، ووجد بسبب ذلك معنى لحياته.
وكشف جيمس أنه انضم، عام 2005، إلى جماعة تحمل اسم إخوة التبليغ، إذ اكتشف، والتقى من خلالها بمقاتلين ذهبوا إلى تنفيذ عمليات في العراق، موضحا: “عندما دخلت هذا الدين، كنت في متناول أي شخص، كنت قلبًا نقيًا. يمكن لأي شخص لديه نوايا سيئة أن يأخذك تحت جناحه، ويحولك إلى سلاح”.
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