نتنياهو يدعو الملك محمد السادس لزيارة “إسرائيل”

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، دعاه فيه إلى زيارة إسرائيل.

وأفاد باراك دفيد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “هنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين، وتوقيع الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة، والاتفاقيات بين البلدين، وتحديد آليات تنفيذها”.

وأضاف دفيد أنه خلال الاتصال ذاته، دعا نتنياهو الملك لزيارة إسرائيل.

وأجرى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب بلاغ للديوان الملكي.

وخلال هذه المباحثات، يضيف البلاغ، “ذكر الملك بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية”.

كما جدد الملك محمد السادس التأكيد لنتنياهو على “الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.