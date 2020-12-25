عاجل.. اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس ونتنياهو رئيس وزراء “إسرائيل”

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، بحسب بلاغ من الديوان الملكي. (التفاصيل بعد قليل)

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