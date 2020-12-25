بعد اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.. “البوليساريو” تراهن على استمالة بايدن

وسط توالي الانتصارات، التي بات يراكمها المغرب، خلال أيام قليلة، في ملف القضية الوطنية، تراهن جبهة “البوليساريو” الانفصالية على استمالة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وفي السياق ذاته، قال ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، في تصريح أدلى به لبرنامج “لتاردي” للإذاعة الإسبانية كوبي “أن جبهة البوليساريو يحذوها أمل في عدول إدارة جو بايدن الجديدة عن هذا التوجه، من خلال إلغاء هذا الإعلان”.

وهاجمت الجبهة الانفصالية إسبانيا، متهمة إياها بالعمل على إرضاء المغرب بأي ثمن، ووصفت إعلان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مغربية الصحراء بـ”الخطأ”، وبأنه يخالف الموقف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية الصحراء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وعزم بلاده فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية في مدينة الداخلة.

وقاد مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب للرباط، حظي باستقبال ملكي، ووقع على اتفاقيات في عدد من القطاعات مع المسؤولين المغاربة.