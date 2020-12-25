شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تأكدت أول إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا هذا العام داخل إحدى مزارع الطيور بولاية سكسونيا شرقي البلاد. وقعت الإصابة بمزرعة دواجن في منطقة لايبسيجر لاند بالولاية المذكورة. وقالت وزيرة الصحة بالولاية بيترا كوبينج اليوم الجمعة: "يجب على جميع مربي الطيور الآن الالتزام باللوائح من أجل منع انتشار إنفلونزا الطيور". وأضافت الوزيرة: "من الصعب للغاية أن نواجه الآن بعد وباء كورونا وحمى الخنازير الأفريقية أزمة ثالثة تمثلها إنفلونزا الطيور". ووفقا لوزارة الصحة فقد منعت السلطات البيطرية على الفور ممارسة نشاط المزرعة التي عثر فيها على الإصابة.

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