شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وبثت وكالة الأنباء السعودية لقطات فيديو تظهر ولي العهد، أثناء تلقيه اللقاح. من جهته قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: «أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة «الوقاية خير من العلاج» والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».