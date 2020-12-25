شكرا لقرائتكم خبر عن "قومى حقوق الإنسان" ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا قامة قضائية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه برحيل الفقيد، فقدت مصر أحد القامات القضائية الوطنية المتميزة والذي عمل بكل حيادية ونزاهة وكان له دور هام في إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية المختلفة من خلال رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك التعاون المثمر والمتميز مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يصب في مصلحة الوطن، في متابعة الانتخابات والاستفتاءات المختلفة والتي تم اجرائها من خلال إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص العزاء لأسرته ولكافة أعضاء الهيئات القضائية في مصر وأعضاء الهيئة الوطنية لانتخابات .

وتوفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما.