الرشيدية.. توقيف شخص لارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات 

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الرشيدية قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بالمنطقة القروية “سيدي علي” بضواحي مدينة الريصاني، وهي عبارة عن 24 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 600 كيلوغرام.

وأورد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.