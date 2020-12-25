نجم “الأسود” ضمن قاٸمة أشهر 10 لاعبين لن يحتفلوا برأس السنة الجديدة

وضع موقع “90 دقيقة” الاسباني النجم المغربي حكيم زياش ضمن قاٸمة تضم أشهر 10 لاعبين لن يحتفلوا برأس السنة الجديدة.

وضمت القاٸمة، الی جانب حكيم زياش لاعب تشيلسي، كل من مهاجم الريال كريم بنزيمة، محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول، ميراليم بيانيك من برشلونة، والنجم الفرنسي بول بوغبا.

ويتواجد بالقاٸمة كل من رياض محرز لاعب السيتي، النجم الالماني مسعود اوزيل، لاعب فيورينتينا بوليبا، والفرنسي فرانك ريبيري.

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