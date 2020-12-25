التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2329 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 2329 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 952 حالة جديدة، منها 725 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 326 حالة، منها 172 حالة بطنجة. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 297 حالة، من بينها 114 حالة بالصخيرات سلا. وبجهة سوس ماسة سجلت 192 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 155 حالة، وبجهة الشرق سجلت 109حالة، ثم 95 بجهة فاس مكناس، و68 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 59 حالة بدرعة تافلالت، ثم 36 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 36 حالة بجهة كلميم واد نون، و4 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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