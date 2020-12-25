بنكيران لـ”اليوم 24″: أخبرت الأزمي بأنني ضد انعقاد “برلمان” الحزب لأن الظرف غير مناسب

أكد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلسه الوطني، أنه يعارض قرار انعقاد المجلس الوطني للحزب لمناقشة المستجدات السياسية وتداعيات توقيع العثماني على قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بنكيران في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، “أنا ضد عقد دورة للمجلس الوطني للحزب، واتصلت بالأخ رئيس المجلس الوطني للحزب أمس، وأخبرته بذلك”.

وعن أسباب هذا الرفض، أوضح بن كيران، “في اعتقادي وتقديري أن الظرف غير مناسب الآن لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب”، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول موقفه.

يذكر أن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كان قد دعا أمس لعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، الأحد المقبل، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي على ضوء الأزمة التي تفجرت داخل الحزب، إثر توقيع رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على إعلان التطبيع مع إسرائيل.