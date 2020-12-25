هداف المغرب الفاسي يسافر الی قطر من أجل العلاج

يسافر دجيدجي غيزا، هداف فريق المغرب الفاسي، الی قطر انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء من أجل العلاج.

وسيقضي المهاجم الفاسي فترة بقطر، تحديدا بمستشفى اسبيتار، لتلقي العلاجات الضرورية بعد الاصابة التي ألمت به وستغيبه عن الميادين.

وارتبط المهاجم غيزا بالممثل الأولف للعاصمة العلمية ولعب رفقته في القسم الثاني مفضلا الاستمرار مع “الماص” علی العروض التي توصل بها.

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