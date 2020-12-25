ولاية الدار البيضاء: لم يتم منح أي ترخيص لتطبيق ياسر

أكدت ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، اليوم الجمعة، “عدم منح أي ترخيص” لفائدة تطبيق النقل عبر الهاتف المحمول، الذي تديره شركة “Yassir Maroc Sarl”، العاملة في العاصمة الاقتصادية.

واعتبرت ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات أن “أنشطة الشركة المعنية غير قانونية، وتعرض مسؤوليها، وكذلك السائقين، العاملين في الأنشطة المذكورة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، لأن مصالحها لم تمنحها أي ترخيص، سواء لخدمات النقل العمومي في الدارالبيضاء، أو لربط مستخدمي التطبيق بأصحاب السيارات”.

وذكرت ولاية ذاتها، عبر بلاغ لها، بأن “الشركة المذكورة أطلقت عرضا لخدمات النقل في الدارالبيضاء عن طريق تطبيق “ياسر” على الهاتف المحمول، يتيح ربط الاتصال بين الزبائن، ومقدمي خدمات النقل”، كما أطلقت الشركة المعنية “موقعا إلكترونيا www.yassir.ma، يقدم عرض خدمات النقل، ويتيح إمكانية تحميل التطبيق ذاته”.

