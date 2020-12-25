العدد 3365- 26 دجنبر

الرشيدية.. توقيف شخص لارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2329 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط نشرة كورونا.. 2329 إصابة جديدة في المغرب و40 وفاة و3192 حالة شفاء

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