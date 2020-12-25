شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص وتضرر 20 مبنى في انفجار بمدينة “ناشفيل” الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع انفجار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أكدت شرطة المدينة إنه كان “متعمدا”، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت الشرطة أن “الانفجار وقع في تمام الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة، وتم فتح تحقيق أولي بالحادثة بالتعاون مع المباحث الفيدرالية”.

في غضون ذلك، قال عمدة مدينة ناشفيل، جون كوبر، إن 20 مبنى على الأقل لحقت به أضرار من جراء الانفجار الذي هز وسط المدينة. وكإجراء احترازي، تم تعطيل خدمة النقل العام في ناشفيل.