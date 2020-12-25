شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تبدأ الإغلاق الثالث لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ الإغلاق الاقتصادي الثالث في النمسا، غدا السبت، بسبب تفشي وباء كورونا، ويستمر إغلاق العديد من المتاجر مدة ثلاثة أسابيع.

وفضلا عن ذلك تطبق السلطات قيود الاتصال والخروج حتى منتصف يناير المقبل على أقل تقدير.

وتسعى السلطات الحكومية بهذا الإجراء إلى مزيد من الحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الإحصاءات خلال الأيام السبعة الماضية نحو 160 إصابة بالعدوى لكل 100 ألف نسمة في النمسا.