شكرا لقرائتكم خبر عن باراجواي.. حريق كبير في مبنى تاريخي وعشرات المنازل والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة في باراجواي منازل عشرات الأسر احترقت، و أن مبنى تاريخيا وسط المدينة القديمة تضرر كذلك.
ونقلت وسائل الإعلام عن أوسكار سالومون رئيس الكونجرس أن الحريق أتى أيضا على وثائق مهمة في المركز الثقافي كابيلدو بالعاصمة وهو مركز يضم وثائق التاريخ الوطني للبلاد.
وذكرت التقارير أن الحريق أضر بمساحة قدرها 30 ألف متر مربع وأضر أيضا بما يصل إلى 150 أسرة مشيرة إلى أن سوء التعامل مع الألعاب النارية عشية عيد الميلاد هي التي تسببت في اندلاع الحريق الضخم.
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