شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 1.36 مليون في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المكسيك 1.36 مليون إصابة مؤكدة بشكل إجمالي بفيروس كورونا حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 121 ألفا و172 وفاة، وتعافى 02ر1 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 43 أسبوعا.

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