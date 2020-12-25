شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 طناً مخدرات مملوكة لـ "حزب الله" في نابولي والان نبدء بالتفاصيل

- عثر عليها في 3 حاويات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات احتجزت شرطة نابولي 15 طنا من المخدرات تبين أن "حزب الله "وراءها . وكشفت نيابة نابولي - وكالة نوفا الإيطالية- ، أن مخدرات حزب الله تم العثور عليها في ثلاث حاويات مشبوهة ، و تضم مادة الأمفيتامين و الكابتغون و تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

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