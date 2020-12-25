تحذير من خطر السلالة الجديدة لـ«كورونا».. معدية أكثر بـ 56%

بالتزامن مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تصاعدت المخاوف مجدداً في كثير من دول العالم معلنة الرجوع إلى الإغلاق للحد من تفشي الجائحة التي حصت حياة أكثر من مليون و700 ألف شخص، وبات الخبراء في سباق مع الزمن لكشف غموض الفيروس في شكله الجديد.

وفي خبر محزن حول التحور الجديد لكوفيد 19، حذّر علماء في دراسة من أن السلالة الجديدة من الفيروس التي تنتشر في المملكة المتحدة هي بمعدل وسطي معدية بنسبة 56% أكثر من النسخة الأولى، وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

ووفق دراسة نشرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

كما قال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرق بريطانيا ولندن، إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

وأضافوا "ومع ذلك، الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي الى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات جراء كوفيد-19 والوفيات إلى مستويات أعلى عام 2021 مما لاحظناه في 2020، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تم فرضها قبل 19 كانون الاول/ديسمبر".