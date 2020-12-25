شن الطيران الإسرائيلي هجوماً بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف السورية، بعد منتصف ليل الخميس–الجمعة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت وسائل إعلام النظام السوري، صباح اليوم (الجمعة)، اعتراض الدفاعات الجوية السورية صواريخ أطلقتها إسرائيل من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماه الغربي.
كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن «انفجارات عنيفة دوت في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي»، مؤكداً أن «الهجوم استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها في محيط مدينة مصياف غربي حماه والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية».
وكشف المرصد السوري، ومقره لندن، أن «6 أشخاص على الأقل قتلوا في القصف، هم 4 من الجنسية السورية، لا يعلم فيما إذا كانوا من قوات النظام، أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية».
وذكر المرصد أنّ تعداد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تدمر مراكز عسكرية للميليشيات الإيرانية في سوريا.. و6 قتلى على الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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