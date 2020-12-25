صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الانذار في بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل صافرات الانذار في مدينة عسقلان وفي غلاف غزة".
من جهتها قالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة في منطقة عسقلان.
وأشارت الى انه لم تقطع إصابات أو أضرار.
وقال الجيش الإسرائيي في بيان لاحق: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية."
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة منذ أسابيع.
كانت إسرائيل حذرت في الأسابيع الأخيرة من مغبة تنفيذ أي هجمات من قطاع غزة أو سوريا أو لبنان أو ايران.
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