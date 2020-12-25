أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينين ولكن التعاون الاستخباراتي معها مستمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، مشيرا أن هذا الخلاف يمنع انتقال العلاقات للأفضل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للانباء التركية.

وأضاف أردوغان: "علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم"

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل توترت منذ الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحريّة"، الذي تسبب بمقتل مواطنين أتراك في عام 2010، وعقب هجمات إسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين في عام آيار/مايو 2018 ،طردت انقرة السفير الإسرائيلي وسحبت سفيرها من تل ابيب .