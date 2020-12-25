انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية والشرطة تصفه بأنه عمل متعمد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انفجرت سيارة في وسط مدينة ناشفيل الأمريكية صباح اليوم الجمعة في حادث وصفته الشرطة بأنه عمل متعمد وذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل "الانفجار كان قويا كما ترون... الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية... تجري تحقيقا واسع النطاق... نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

ولم تكشف الشرطة عن أي دافع محتمل وراء الانفجار.

وشعر سكان على بعد تسعة بنايات بالانفجار الذي دمر عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من على بعد أميال.

وقال آندرو مكابي النائب السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لشبكة (سي.إن.إن) إن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل. وأشار إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنطر إلى أنهم كانوا يستجيبون لبلاغ عن مركبة مشبوهة عندما انفجرت.

وكانت السلطات في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار بعد الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي. وكانت المركبة متوقفة قرب مبنى بنك في قلب المدينة.

وحث جون كوبر رئيس بلدية ناشفيل المواطنين على البقاء بعيدا عن منطقة وسط المدينة في وقت بدأت فيه الشرطة والسلطات الاتحادية التحقيق.

وقال مكابي إن من غير الواضح بعد إن كان توقيت صبيحة عيد الميلاد مقصودا. وأضاف أن المحققين سيبحثون أيضا فيما إذا كانت إحدى البنايات في المنطقة هي التي كانت مستهدفة.