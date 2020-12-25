شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعود لسكة الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عاد الوحدة إلى سكة الانتصارات بعد غياب منذ الجولة السادسة، بفوزه على ضيفه الفجيرة 2-1 في استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

تقدم الوحدة إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة، في حين تجمد رصيد الفجيرة عند 7 نقاط وبقي في المركز الثاني عشر.

وكان الوحد قد فشل في الفوز في آخر 4 مباريات، حين تعادل مرتين وخسر مثلهما، قبل أن يستعيد سكة الفوز على حساب الفجيرة.

وقدم الفريقان مباراة جيدة، وكان «العنابي» الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً خاصة في الشوط الأول الذي حسمه بهدفين عن طريق الكونغولي موبوكو(20 )وخليل إبراهيم (45).

وتحسن أداء الفجيرة في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر التونسي فراس بالعربي في الدقيقة 59.

وبدأ ضغط الوحدة منذ الدقيقة الأولى، وسجل هدفين عبر موبوكو وعبدالله أنور في الدقيقتين 9 و 17 ألغاهما الحكم للتسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ولكن إصرار المتألق موبوكو وضع العنابي في المقدمة بهدف جميل بتسديدة يسارية من خارج الصندوق، واستطاع العنابي تأكيد أفضليته بالهدف الثاني عن طريق خليل إبراهيم.

وبعد العودة من غرف الملابس شهدت البداية محاولات من الفريقين، الفجيرة لتقليص الفارق، والوحدة لتسجيل هدف ثالث، ومنع القائم هدفاً من كريستيان وتمكن فراس بالعربي من تسجيل الهدف الأول لـ«الذئاب» من كرة بعيدة حاول محمد الشامسي صدها ولكنها سكنت الشباك.

ومن جهته، أعرب الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة عن سعادته بتحقيق الفوز، وقال «حصدنا ثلاث نقاط مهمة بفوزنا على فريق صعب ولا يستحق موقعه في جدول الترتيب».

وأكد رضاه عما قدمه اللاعبون الشباب الذين دفع بهم في المباراة، مبيناً أنه سيعمل على إعطائهم فرصة لاكتساب الخبرة في انتظار عودة الأساسيين في المباريات المقبلة.

وأكد مدرب الوحدة أن الفوز وحصد النقاط مهم جداً لـ«العنابي» في صراع المنافسة، وقال «لدينا فرصة للتقدم للمراكز الأمامية وسترون «وحدة مختلف» في المراحل المقبلة».

وعزا تراجع الوحدة في الشوط الثاني إلى قلة خبرة اللاعبين الشباب وأيضاً لضغط الفجيرة الذي يمتلك توليفة جيدة في الهجوم، وأرجع سحبه للكوري لي ميونغ إلى حاجته للاعب يلعب بأسلوب خشن في الجزء الأخير من المباراة وهذا ما نجح فيه البديل راشد مهير.