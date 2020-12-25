شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: 45 دقيقة لا تكفي لهزيمة الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أشار الصربي غوران مدرب الفجيرة إلى أن الأداء السيئ وعدم الثقة في الشوط الأول أديا إلى استقبال فريق «الذئاب» هدفين في المباراة التي جمعته مع الوحدة باستاد آل نهيان في أبوظبي ضمن المرحلة 11 من دوري الخليج العربي.

وكان الفجيرة فاز على شباب الأهلي في الجولة العاشرة، ولكنه لم يستطع إكمال نفس المستوى أمام الوحدة ليتعرض لخسارته الثامنة مقابل فوزين وتعادل، ليتوقف رصيده في المركز الثاني عشر عند 7 نقاط ويبقى في دائرة خطر الفرق المهددة بالهبوط.

وقال غوران: عدنا في الشوط الثاني وسيطرنا على معظم فتراته وسجلنا هدف تقليص الفارق، ولكن في المقابل أضعنا 3 فرص للتسجيل كانت كافية لمنحنا الفوز أو إدراك التعادل على الأقل.

وعن تذبذب نتائج الفجيرة قال: قدمنا مباراة جيدة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية بتركيز عال وأمام الوحدة لعبنا بشكل جيد 45 دقيقة فقط، وهذا ليس كافياً للفوز على منافس قوي بقيمة الوحدة.

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