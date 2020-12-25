شكرا لقرائتكم خبر عن السرعة والانحراف المفاجئ يوديان بحياة خليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

أسفرت السرعة الزائدة لمركبة يقودها خليجي 18 عاماً، عن انحرافها بشكل مفاجئ، لتصطدم بمركبة أخرى، متسببة في وفاة سائق المركبة المتسببة وإصابة 5 آخرين بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.

وتفصيلاً صرح مصدر مسؤول في شرطة الشارقة، أنه ورد غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بلاغ فجر الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على امتداد شارع المطار من تقاطع رقم (4) إلى تقاطع رقم (3)، وعليه هرعت الدوريات الشرطية والإسعاف الوطني لموقع الحادث.

ولفت إلى أن المركبة المتسببة في الحادث كان يقودها شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وبرفقته شخصان خليجيان أحدهما 17 عاماً والآخر 15 عاماً، انحرفت بشكل مفاجئ نتيجة السرعة المفرطة، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى بها 3 أشخاص، ونتج عن الحادث وفاة قائد المركبة المتسبب في الحادث، وإصابة المرافقين بإصابات بليغة ومتوسطة، فيما أصيب سائق المركبة المتضررة آسيوي 30 عاماً بإصابات بسيطة، ومرافقاه الاثنان أحدهما آسيوي 37 عاماً وآخر عربي 47 عاماً بإصابات متوسطة، نقلوا جميعاً على إثرها لمستشفى القاسمي.

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