شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان «غريب» يعقر أكثر من 10 أشخاص في قنا المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم حيوان شرس على مجموعة من الأطفال في إحدى قرى محافظة قنا بصعيد مصر.

وأعلنت مديرية أمن قنا، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، تلقيها إخطاراً يفيد بإصابة 10 أشخاص، نتيجة هجوم حيوان مسعور، يسمى بـ «السلعوة» بين الأهالي عليهم، بمنطقة الحصواية بمدينة قنا.

وعقر الحيوان المفترس أشخاصاً آخرين ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي في المنطقة. وظهر حيوان مشابه في قرى صعيد مصر، لأول مرة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومن ثم اختفى، ولكنه عاود للظهور مرة أخرى في فبراير عام 2019.

وأوضح البيطريون أن ما يسمى بحيوان «السلعوة» هو نتيجة التزاوج بين الكلاب والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، والذي يكون شرساً للغاية.