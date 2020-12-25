شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار درهم سيولة الأسهم الأسبوعية.. 10 شركات تستحوذ على الثلثين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أغلقت أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، على تراجع متفاوت بنسبة 0.89% في سوق دبي المالي، وتراجع هامشي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18%، متأثرة بالتراجع الكبير في المؤشرات العامة خلال جلسة الاثنين الماضي، والتي تزامنت مع هبوط في البورصات الإقليمية والأوروبية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، لكن سرعان ما استطاعت الأسهم المحلية تجاوز هذه الضغوط وعادت للارتفاع لكنها لم تفلح في تعويض ما تكبده السوق من خسائر.

وخلال الأسبوع المضطرب، ومع تسييل من قبل المستثمرين الأفراد، اتجهت المؤسسات نحو الشراء بمحصلة بلغت 262 مليون درهم، كما استغل الأجانب فرصة التراجع ليسجلوا محصلة شراء قوية بلغت 261 مليون درهم.

وخرجت بعض الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي رابحة من هذا الأسبوع، مثل «إعمار العقارية» و«الدار» و«دبي الإسلامي» و«أدنوك للتوزيع»، ما أعاد التوزان إلى حد ما إلى المؤشرات العامة التي أغلقت حمراء بضغوط من تراجع الأسهم القيادية في البنوك مثل «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«داماك» و«دبي للاستثمار».

وارتفعت السيولة الأسبوعية إلى 3.55 مليار درهم، بتداول 1.74 مليار سهم، حيث سجل سوق أبوظبي 2.08 مليار درهم، بتداول 543 مليون سهم، وشهد سوق دبي 1.47 مليار درهم، بتداول 1.2 مليار سهم.

واستحوذت 10 شركات على ثلثي السيولة بنحو 2.5 مليار درهم، ليتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً بنحو 463 مليون درهم، ثم «الدار» 438 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 383 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 342 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 188.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 183 مليون درهم، ثم «داماك» 143.3 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 140 مليون درهم، «الإمارات دبي الوطني» 117 مليون درهم، «اتصالات» 94 مليون درهم، وشهد سهم «بالمز الرياضية» في السوق الثانية 119.2 مليون درهم.

ضغوط من جلسة الاثنين

سجل مؤشر سوق دبي المالي أول تراجع أسبوعي له خلال ديسمبر، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.89%، بما يعادل 22.7 نقطة، عند مستوى 2527.53 نقطة، متأثراً بالتراجع القوي الذي شهده السوق في جلسة الاثنين، بسبب ضغوط من تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وخلال الأسبوع، هبط المؤشر العام للسوق عند 2438.8 نقطة، لكنه ارتفع إلى 2580.04 نقطة، ليعاود الاستقرار عند 2527.5 نقطة.

وتراجع قطاع البنوك 1%، متأثراً بتراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» خلال أسبوع، بنسبة 2.3% إلى 10.6 درهم، بتداول 117.8 مليون درهم، بينما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.43% إلى 4.68 درهم، بتداول 188.5 مليون درهم، وارتفع «مصرف عجمان» 1.17%، وتراجع «جي إف إتش» 3.34%.

وانخفض الاستثمار 2%، متأثراً بتراجع «دبي للاستثمار» 2% إلى 1.44 درهم، بتداول 140 مليون درهم، و«سوق دبي المالي» 2.13% إلى 0.92 درهم، و«شعاع» 1.87%.

وتراجع التأمين 2.4%، متأثراً بتراجع «سلامة» 3.85%، و«دار التكافل» 3%، و«أمان» 0.9%.

وتراجع العقار 0.5%، وسط تراجع «داماك العقارية» 7.2% إلى 1.42 درهم، بتداول 143.3 مليون درهم، و«إعمار مولز» 1%، و«الاتحاد العقارية» 6%، فيما دعم سهم «إعمار العقارية» المؤشر بعد ارتفاعه 1.7% إلى 3.58 درهم، بتداول 341.8 مليون درهم، وارتفع «إعمار للتطوير» 0.7% إلى 2,78 درهم.

وانخفض السلع 10.6%، متأثراً بتراجع قوي لسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنسبة 13.3% إلى 0.104 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، وجاء هذا التراجع بعد إعلان «مراس» المساهم الاستراتيجي في الشركة نيته شراء كامل الشركة وديونها وإلغاء إدراجها من السوق، وقفز «الإمارات للمرطبات» 32%.

وارتفع النقل وحيداً بنسبة 0.17%، مدفوعاً بارتفاع «أرامكس» 0.91% إلى 4.44 درهم، بتداول 43 مليون درهم، وتراجع «العربية للطيران» 0.8%، و«الخليج للملاحة» 1.4%.

استقرار سوق أبوظبي

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع على تراجع طفيف بلغ 0.18%، بما يعادل 9.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 5125.9 نقطة، واستطاع المؤشر تقليص خسائره بعد أن وصل إلى 5025.6 نقطة.

وتباينت إغلاقات المؤشرات القطاعية، مما ساهم في استقرار المؤشر العام للسوق، وذلك بعد تراجع البنوك 0.72%، والطاقة 0.92%، وسط ارتفاع الاستثمار والخدمات المالية 1.37%، والعقار 0.88%، والاتصالات 0.58%.

وارتفع سهم «العالمية القابضة» 2.46% إلى 41.7 درهم، بتداول 383.15 مليون درهم، بعدما أعلنت الشركة عن إدراج 3 شركات تابعة لها في منصة السوق الثانية للشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي. وفي المقابل، تراجع سهم «الواحة كابيتال» 2.65% إلى 1.1 درهم، و«إشراق» 8.2% إلى 0.313 درهم.

وقدم سهم «اتصالات» دعماً للمؤشر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.58%، ليغلق عند 17.4 درهم، بتداول 94.2 مليون درهم.

وتراجعت أسهم البنوك بنسب متفاوتة، مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.75% إلى 13.2 درهم، بتداول 463 مليون درهم، كما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.64% إلى 6.24 درهم، بتداول 91 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.6%، فيما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 0.77%، و«رأس الخيمة الوطني» 1.8%.

وفي التأمين، ارتفع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 3%، وفي الخدمات، ارتفع «الجرافات البحرية» و«طيران أبوظبي» بنسبة 2.5% لكل منهما.

وشهد قطاع الطاقة، ارتفاعاً لسهم «أدنوك للتوزيع» 1.33% إلى 3.82 درهم، بتداول 183 مليون درهم، وارتفع «طاقة» 0.7%، فيما تراجع «دانة غاز» 4% إلى 0.704 درهم.

وسجل سهم «الدار العقارية» ارتفاعاً جيداً بنسبة 0.94% ليغلق عند 3.22 درهم، بتداول 438 مليون درهم.

شراء أجنبي ومؤسساتي

وخلال الأسبوع، اندفع المستثمرون الأجانب غير العرب، نحو الشراء، مستغلين فرصة تراجع الأسهم في بعض الجلسات، ليحققوا صافي استثمار كمحصلة شراء في السوقين بنحو 261 مليون درهم، منها 111 مليون درهم في أبوظبي، و 150 مليون درهم في دبي.

في المقابل، اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بمحصلة بلغت 261 مليون درهم، منها 7.5 مليون درهم للعرب، و18.5 مليون درهم للخليجيين، فيما سجل المواطنون أكبر محصلة بيع في السوقين بنحو 231.5 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات الاستثمارية نحو الشراء، في السوقين، مقابل عمليات تسييل من قبل المستثمرين الأفراد، حيث سجلت المؤسسات محصلة شرائية بنحو 261.7 مليون درهم، منها 154.6 مليون درهم في دبي، و107 ملايين درهم في أبوظبي.