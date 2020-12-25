شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يدرس طرح «ستارلينك».. خصخصة «تيسلا» بات مستحيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملياردير إيلون ماسك إنه من المستحيل حالياً إلغاء إدراج شركة «تيسلا» وإعادتها لتصبح شركة خاصة، وذلك على الرغم من أنه كان يود قضاء المزيد من الوقت في تعزيز الابتكار لديها.

ورداً على تغريدة على موقع «تويتر» تحثه على تخصيص مزيد من الوقت على مجالات مثل الابتكار، قال ماسك: «تستنزف واجباتي في شركة تيسلا المدرجة أكثر وقتي، إلا أن تحويل الشركة إلى شركة خاصة أمر مستحيل الآن»، مضيفاً: «إن أعمال الهندسة والتصميم وإدارة عمليات الشركة تسيطر على معظم تفكيري الآن، لذا لا يسعني القيام بأمور أخرى».

في سياق متصل، قال ماسك إنه قد يطرح أسهم شركة «ستارلينك» الناشئة والمتخصصة في أعمال الإنترنت والمملوكة لشركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، وذلك بمجرد نمو إيراداتها لتصبح موافقة للتوقعات، وهو ما كان قد ذكره رئيس الشركة للمستثمرين في وقت مبكر من العام الجاري.

وكانت جوين شوتوي، رئيسة شركة «سبيس أكس» قد قالت في وقت سابق إن شركتها قد أطلقت بالفعل 240 قمراً صناعياً لبناء شبكة «ستارلينك»، مشيرةً إلى أن إدراج الأخيرة سيمنح المستثمرين فرصة للاستثمار في واحدة من أكثر الشركات الواعدة.

وأضافت: «نحن شركة خاصة في الوقت الحالي، ونرى أن ستارلينك تمثل الاستثمار المناسب لطرح أسهمه للاكتتاب العام». (بلومبيرج)