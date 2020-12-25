شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يكسر عقدة «الإعصار» بعد 12 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: عصام هجو

عاد الشارقة إلى الصدارة، منفرداً مؤقتاً، بعدما فك عقدته مع حتا، وأفلت من مطب «الإعصار» بصعوبة بالغة، بالفوز عليه 3-2، بفضل هدفين من هدافه البرازيلي ويلتون سواريز، بعدما كان «الملك» متأخراًَ 1-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد حمدان بن راشد في الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

ورفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الجزيرة الثاني الذي يلعب السبت مع عجمان في ختام المرحلة، في حين تجمد رصيد حتا الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم عند نقطة واحدة وبقي في المركز الأخير.

كما كان الفوز الأول للشارقة في ملعب حتا منذ 12 عاماً في الدوري، وتحديداً منذ 15 مارس/آذار عام 2008 عندما هزمه 2-1، هذا عدا أنه كان الأول بعد 5 مباريات انتهت اثنتان منها لحتا وثلاث بالتعادل.

وكان الفوز الأول للشارقة كذلك في عهد عبدالعزيز العنبري، حيث كان «الإعصار» الفريق الوحيد الذي فشل مدرب «الملك» في الفوز عليه.

وشهد الشوط الأول اهتزاز الشباك 4 مرات، عندما تقدم الشارقة في الدقيقة 30 عن طريق شاهين عبدالرحمن من ضربة رأسية إثر ركنية من البرازيلي إيجور كورنادو، وتعادل سعيد جاسم في الدقيقة 37 لحتا إثر دربكة حدثت أمام مرمى عادل الحوسني.

وسجل الحسين صالح هدف حتا الثاني في الدققة 45 بعد أن تلاعب بمدافعي «الملك» وسدد كرة اصطدمت بقدم عبدالله غانم ودخلت شباك الحوسني، إلا أن البرازيلي ويلتون سواريز أدرك التعادل في أقل من دقيقة، ثم سجل هو نفسه هدف الفوز في الدقيقة 66 من الشوط الثاني ليشارك مواطنه إيجور جيسوس (شباب الأهلي) صدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما.

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن حتا قدم مباراة جيدة ومستواه في تصاعد منذ مباراتين.

وتابع العنبري: كانت مباراة صعبة على الفريقين لأن كل طرف بحث عن الفوز، وفي النهاية خرجنا بنقاط المباراة التي أثبتت أن كل مبارياتنا ستكون صعبة، وما يحسب للشارقة أنه يمتلك رغبة الفوز، وهو حقق ذلك في أكثر من مباراة، بعدما كان متعادلاً أو متأخراً.