شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان اجتماعى ووحدات صحية.. المتحدة للخدمات الإعلامية تبرز إنجازات مصر × يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز خلالها إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضي مقطع فيديو توضح فيه ما تم إنجازه خلال هذا الشهر، مستندة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت فيديو إنجازات مصر خلال شهر يونيو عام 2020 عدد من الإنجازات وهي :

1. انشاء محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

2. إنشاء 6 مشروعات صرف صحى بمحافظة بورسعيد

3. انشاء ثلاثة مشروعات صرف صحى بمحافظة السويس

4. المرحلة الأولى من تطوير أقسام الشرطة

5. تدريب 20 ألف متدرب في روافد علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6. المرحلة الأولى من تركيب أجهزة الصراف الآلي للبريد

7. تطوير 102 سجل مدنى على مستوى الجمهورية

8. إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة

9. محور الفريق محمود العصار

10.السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

11.تأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية بالمحافظات المختلفة

12.تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية

13.تغطية الترع والمصارف بالمحافظات المختلفة

14.استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء

15.تطوير وتطهير البحيرات الشمالية

16.تطوير مصنع لإنتاج لقاحات حيوانات المزرعة بجميع المحافظات

17.إنشاء 13 تجمعا زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

18.توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

19.تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه بالبحيرة

20.إنشاء متحف المعهد العالى للفنون الشعبية بالبحيرة

21.انشاء معمل التصوير بالمعهد العالى للسينما

22.انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظات سوهاج

23.انشاء خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة

24.انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة المنوفية

25.إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة دمياط

26.تطوير ميدان التحرير والإضاءة الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير

27.ترميم مسجد تربانة بالإسكندرية

28.إنشاء وإدارة 17 فندق ومنتجع ترفيهى

29.إنشاء منافذ البيع الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية

30.المرحلة الثامنة من تطوير الملاعب الخماسية والقانونية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

31.إنشاء 267 محطة لبيع المنتجات البترولية

32.انشاء وحدة صحية بمحافظة دمياط

33.إنشاء وحدات ومراكز صحية بمحافظة الجيزة

34.إنشاء وحدات صحية بمحافظة قنا

35.انشاء مراكز صحية بمحافظة القليوبية

36.إنشاء وحدات ومراكز صحية بمحافظة المنيا

37.إنشاء وحدات ومراكز صحية بمحافظة الغربية

38.انشاء وحدات صحية بمحافظة بنى سويف

39.إنشاء وحدات صحية بمحافظة كفر الشيخ

40.انشاء وحدات صحية بمحافظة الإسماعيلية

41.انشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو

42.إنشاء 5 محطات كهرباء متنقلة بمحافظة البحر الأحمر

43.إزالة الاختناقات وإعادة حقن المياه بالصحراء الغربية

44.انشاء وحدات إزالة الزئبق بمصنع بدر 3 بالصحراء الغربية

45.استكمال فرش 7553 مسجدا

46.تطوير 167 محطة سكة حديد

47.ترميم وإعادة تأهيل وكالة قايتباى بباب النصر بمحافظة القاهرة

48.تطوير منطقة آثار ميت رهينة بمحافظة الجيزة

49.تطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديد

50.انشاء المتحف القومى للحضارة المصرية بمحافظة القاهرة

51.منظومة فرض وإنفاذ القانون

52.تطوير 7 قطارات بالخط الثانى لمترو الأنفاق

53.تطوير مستشفى ناصر العام النموذجي بشبرا

54.توفير 844 سيارة إسعاف مجهزة طبيا

55.إنشاء مركز جراحات الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام

56.الإسكان الاجتماعى بمحافظة قنا

57.الإسكان الاجتماعى بمحافظة بنى سويف

58.الاسكان الاجتماعي بمحافظة الفيوم

59.تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية

60.المرحلة الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية

61.تطوير الشبكة الكهربائية القومية بجميع المحافظات

62.المدينة السكنية بالضبعة بمحافظة مطروح

63.إنشاء محطة الصب السائل لتموين السفن بمحافظة السويس

64.إمداد المحافظات بخطوط المنتجات البترولية

65.إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام nmp بشركة الإسكندرية للبترول

66.الإسكان الاجتماعى بمحافظة أسوان

67.إنشاء مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحى بأرض المعارض

68.إنشاء 6 كبارى مشاة بالقاهرة

69.تركيب عدد من الإشارات الضوئية للكبارى

70.محور روكسى رمسي

71.إنشاء محور الفريق إبراهيم العرابى

72.تطوير وتوسعة طريق القاهرة السويس الصحراوى

73.محور النزهة الميرغنى الخليفة المأمون

74.محور الدائرى جوزيف تيتو النصر

75.مطار العاصمة الإدارية الجديدة

76.مطار سفنكس الدولى