شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبرز إنجازات مصر × مايو 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقاطع فيديو تبرز خلالها إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث خصصت لكل شهر من أشهر العام الماضى مقطع فيديو توضح فيه ما تم إنجازه خلال هذا الشهر، مستندة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأوضح فيديو إنجازات مصر خلال شهر مايو عام 2020 عدد من الإنجازات وهى :

- تطوير 7 مراكز لتجميع الالبان بمحافظات مختلفة

- اطلاق مبادرة مستقبلنا رقمى الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر بمحافظة القاهرة

- تطوير الاعمال الزراعية و قدرات المزارعين بالريف المصرى بمحافظات مختلفة

- تطوير مراكز الخدمات المتكاملة للإنتاج الزراعى بمحافظات الصعيد

- دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بجميع المحافظات

- تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم

- انشاء وتطوير 228 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة قنا

- انشاء وتطوير 296 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة سوهاج

- انشاء وتطوير 121 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة دمياط

- انشاء وتطوير 325 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة المنيا

- انشاء وتطوير 194 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة القليوبية

- انشاء وتطوير 147 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة

- انشاء وتطوير 377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الشرقية

- انشاء وتطوير 265 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الدقهلية

- انشاء وتطوير 209 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة

- انشاء و تطوير 302 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة البحيرة

- انشاء وتطوير 122 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة الإسكندرية

- انشاء وتطوير 103 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة أسوان

- انشاء مركز الخددمة التموينية بمحافظة جنوب سيناء

- انشاء مركز الخدمة التموينية بمحافظة المنيا

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة مطروح

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الدقهلية

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة أسيوط

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الشرقية

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة السويس

- انشاء أربع صوامع بمحافظة الشرقية

- تدشين الفرقاطة الشبحية الأقصر طراز جوويند

- تدشين الغواصة 43-S من طراز 1400/209

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الغربية

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة كفر الشيخ

- انشاء عدد من مشروعات جمعيتى بمحافظة الإسكندرية

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة الإسكندرية

- انشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة القاهرة

- ترميم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

- انشاء مصنع الجبن بسوهاج وأسيوط

- تقنين و توفيق أوضاع 1638 كنيسة ومبنى بمختلف المحافظات

- تطوير قصر ثقافة العريش

- تطوير قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية

- بناء و توريد 6 قاطرات بميناء الإسكندرية

- تطوير مستشفى إيزيس التخصصى بمحافظة الأقصر

- تطوير مستشفى السلوم المركزى بمحافظة مطروح

- انشاء المتحف المصرى الكبير

- منظومة التأمين الصحى الشامل الإسكان الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر

- الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة

- الإسكان الاجتماعى بمحافظة أسيوط

- الإسكان الاجتماعى بمدينة المنيا الجديدة

- الإسكان الاجتماعى بمحافظة الدقهلية

- الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة

- الإسكان الاجتماعى لمدينة 15 مايو

- تطوير محور التعمير بمحافظة الإسكندرية

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- انشاء وصلة الكافورى برج العرب بمحافظة الإسكندرية

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