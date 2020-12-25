محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أعلنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالشرقية، برئاسة اللواء ضياء الدين أبو العزم، قطع الكهرباء لمدة ساعتين ونصف، غدًا السبت، عن مناطق ووحدات محلية متفرقة بالمركز؛ للصيانة الدورية اللازمة لموزع كهرباء عرب درويش.
ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة صباحًا، ولمدة ساعتين ونصف؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع كافة القرى التابعة للوحدات المحلية بكلًا من "الغزالي – المواقع – قنتير".
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بفاقوس في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.