غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة بفاقوس في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالشرقية، برئاسة اللواء ضياء الدين أبو العزم، قطع الكهرباء لمدة ساعتين ونصف، غدًا السبت، عن مناطق ووحدات محلية متفرقة بالمركز؛ للصيانة الدورية اللازمة لموزع كهرباء عرب درويش.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من السابعة صباحًا، ولمدة ساعتين ونصف؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع كافة القرى التابعة للوحدات المحلية بكلًا من "الغزالي – المواقع – قنتير".