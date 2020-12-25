فوز المستشار محمد أبو سيف برئاسة نادي قضاة أسيوط للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحميد نيازي وعضوية المستشارين أبوبكر إبراهيم، وأيمن الجبالي وياسر نصار؛ فوز المستشار محمد مصطفى أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط للمرة الثانية، بإجمالى أصوات 290. فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة أسيوط، فرز الأصوات على مقاعد أعضاء مجلس النادي.

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