محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأهالي بسرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة ٢٥ ٪ رسوم، جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.

وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، على حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

أضافت أنه جرى توجيه كافة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهود لإنجاز هذا الملف، والتيسير على المواطنين لاستكمال إجراءاتهم، وتنظيم عملية تلقي الطلبات، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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