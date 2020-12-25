محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن بياناتهما المجمعة أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 79 مليونا و489 ألفا و10 حالات بحلول الساعة 49ر13 بالتوقيت العالمي المنسق.

ووفقا للبيانات، تسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو المرض المعروف رسميا باسم كوفيد-19، في وفاة مليون و744 ألفا و564 شخصا.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة الإصابات عالميا: 79.5 مليون إصابة و1.74 مليون وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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