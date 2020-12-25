تركيا تُسجل 17543 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، 17543 إصابة و256 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 17543 شخصا، ليصل إلى مستوى 2118255 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19371 شخصا بعد تسجيل 256 حالة جديدة مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 في 24 ديسمبر.

ويبقى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا

بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم الخامس على التوالي.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 35511 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 1970803 أشخاص.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.