لبنان يُسجل 2136 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2136 إصابة و 14 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقد أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.
وقال حسن في تغريدة عبر "تويتر": "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة منكوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر".
ودعا الوزير "الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية"، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.
يُذكر أن عدد الإصابات بكورونا في لبنان يواصل
وبحسب وزارة الصحة فإن إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد بلغ 165933 إصابة، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1353.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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