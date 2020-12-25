الجزائر تُسجل 434 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و11 حالة وفاة في يوم واحد.
وقال فورار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 97 ألفا و441 حالة.. بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2716 حالة.
حالة خلال يوم واحد.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و144 حالة، بعد شفاء 376
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر قد بلغت 1133 حالة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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