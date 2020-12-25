الاحتلال يقمع المتظاهرين الفلسطينيين ويمنعهم من الوصول لأراضيهم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقمع المتظاهرين المشاركين في مسيرة بمدينة (سلفيت)، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة (الرأس) غرب المدينة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
بالمحافظة، مؤكدا ضرورة التحرك الفوري والعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية؛ للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة بحق أبناء المحافظة.
ودعا محافظ (سلفيت) عبد الله كميل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة
جدير بالذكر أن بلدة (كفل حارس) شمال (سلفيت) تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات واعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه، حيث
وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بإصابة طفل وشاب بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع مسيرة بقرية (كفر قدوم) المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.
وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية، حتى إنهاء الاحتلال.
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