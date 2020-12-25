مسؤول يمني يُحذر من مُخطط حوثي يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي

حذر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم الجمعة من مخطط لميليشيا الحوثي يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي والقبلي في المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل اليمنية، بهدف إدخالها في معترك دموي كارثي قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني.



وقال العكيمي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن القبيلة اليمنية كانت ولا

تزال السند والزناد الذي يحمي الجمهورية ويثبت دعائم الدولة، وقدمت خيرة رجالها وأبنائها شهداء في سبيل التصدي لمشروع الإمامة الكهنوتية التي تمثل العدو الأول والتاريخي للمجتمع اليمني والقبيلة اليمنية".



وأضاف أن الحوثية تسعى لخلخلة وحدة المجتمع اليمني، كونها تحمل عداء وحقد طائفي ممنهج على

أرضا وإنسانا، ولا ترى في أبناء القبائل إلا وقود لحربها وتزج بهم في معارك مع أهلهم وأقاربهم ومناطقهم في الجوف ومأرب، كما تنتهج التعنت والتزمت في مناطق القبائل الأخرى ما يثبت خططها الشيطانية في تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفي والسلالي ومشروعها الكهنوتي.



ودعا العكيمي وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه المشاريع الخبيثة التي ستلقي بتأثيراتها على مستقبل الأجيال.